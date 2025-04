Seis brasileiros entram em quadra para a disputa do ATP Challenger de Campinas

Com mais experiência, mesmo com seus 23 anos, Matheus Pucinelli está na sua oitava participação em Campinas e enfrentará Yuki Mochizuki, do Japão, com o objetivo de avançar na chave e superar suas marcas pessoais no torneio.

Não antes das 18 horas está marcada a partida de Gustavo Albieri, de 17 anos, contra Conner Huertas Del Pino, do Peru. Em sua primeira participação em ATP Challenger, Gustavo busca adquirir experiências e quem sabe somar seus primeiros pontos no ranking ATP.

Gustavo Ribeiro Almeida fecha a lista de brasileiros em ação, ao enfrentar Alvaro Guillen Meza, do Equador, no segundo jogo da quadra um.