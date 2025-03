São Paulo anuncia renovação com o goleiro Rafael até o fim de 2027

Julio Casares, presidente do São Paulo, elogiou o goleiro e celebrou a renovação, assim como Carlos Belmonte, diretor de futebol.

"O Rafael é um grande goleiro, grande profissional e um líder de grande caráter. Ele é o símbolo de um São Paulo vencedor, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei. Estamos felizes com a renovação dele", afirmou o presidente Julio Casares.

"A renovação do Rafael é muito importante, porque estamos seguros com ele no gol. Tínhamos um projeto de ter um goleiro com segurança para a nossa torcida quando ele chegou, e daremos sequência nisso agora", completou o diretor de futebol Carlos Belmonte.