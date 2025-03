Santos recebe folga nesta segunda após derrota; reapresentação ocorre na terça

Nesta segunda-feira, o elenco do Santos não treinou e recebeu um dia de descanso após a derrota contra o Vasco, no domingo, pela estreia do Brasileirão. Em São Januário, o Peixe inaugurou o marcador, mas viu o Cruzmaltino crescer na partida e virar para 2 a 1.

O próximo compromisso do Santos acontece no próximo domingo (7), contra o Bahia, na Vila Belmiro. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Desta maneira, a reapresentação do Santos acontece nesta terça-feira, às 10h (de Brasília) no CT Rei Pelé. A equipe treina no mesmo horário até sexta-feira, na Baixada Santista. No sábado, um dia antes do jogo contra o Tricolor de Aço, o Peixe treina às 17h e se concentra para o duelo, que acontece no domingo.