Rogério Ceni valoriza atuação do Bahia com um a menos no empate diante do Corinthians

? Jogando com um a menos desde o início do segundo tempo, Tricolor sofre gol no final e empata com o Corinthians na estreia do Brasileirão: 1 a 1. Gilberto marcou o gol do Bahia. Quinta é CONMEBOL Libertadores, contra o Internacional, novamente na Fonte Nova. #BBMP pic.twitter.com/T7tzRuNp62

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 31, 2025

Na reta final do primeiro tempo, Gilberto abriu o placar para o Bahia. Logo aos seis minutos da segunda etapa, Everton Ribeiro recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a equipe com um homem a menos. Mesmo com um time alternativo, o Corinthians conseguiu buscar o empate já nos acréscimos.

"Nós fomos mais maduros no segundo tempo, jogando com um a menos, do que no primeiro tempo, que fomos para a trocação em alguns momentos. Ainda perdemos algumas chances. Repetir, treinar, continuar criando e ter mais frieza para concluir ao gol. Tivemos duas chances logo no começo do segundo tempo. Depois, com um a menos, não é fácil", avaliou.

Com o resultado, as duas equipes somaram um ponto na tabela. O Bahia ocupa a 7ª posição, enquanto o Corinthians é o 8º colocado.

Por fim, o Rogério Ceni ainda falou sobre a polêmica com a arbitragem. No entanto, o ex-goleiro saiu em defesa do trabalho do árbitro e pediu por melhoras no comportamento de jogadores e treinadores dentro de campo.