Rochet passa por cirurgia após fraturar o dedo e volta a ser desfalque no Inter

Nesta segunda-feira, o Internacional informou que o goleiro Sergio Rochet passou por uma cirurgia após sofrer uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. O procedimento foi realizado com sucesso.

O uruguaio sofreu a lesão durante o empate de 1 a 1 com o Flamengo, no último sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.