Relatório da final: Corinthians volta a tirar ingressos do Programa FT e aumenta carga das Organizadas

A final do Campeonato Paulista representou o maior público da história da Neo Química Arena em jogos do Corinthians. Foram 48.196 pagantes e um total de 48.932 pessoas presentes na última quinta-feira, no jogo que culminou com a conquista alvinegra sobre o rival da Barra Funda.

A Gazeta Esportiva teve acesso ao relatório final da distribuição e comercialização dos ingressos no Derby, tema importante devido ao inquérito policial aberto e em curso que investiga uma eventual facilitação e participação de dirigentes e funcionários da atual gestão no repasse ou na venda combinada com grupos de cambistas.

NARRATIVAS DIFERENTES