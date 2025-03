RB Bragantino x Ceará: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

RB Bragantino e Ceará fecham a rodada de abertura do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. As equipes se enfrentam no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 20h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere (Pay-Per-View), mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.