Pedro Raul marca, mas Ceará leva empate do Red Bull Bragantino na estreia do Brasileirão

O Ceará empatou com o Red Bull Bragantino por 2 a 2 nesta segunda-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul e Marllon marcaram para os visitantes, enquanto Laquintana e Eric Ramires empataram para os mandantes.

Com o resultado, as duas equipes somaram seus primeiros pontos na competição. O Ceará ocupa a sétima posição, enquanto o Bragantino está uma posição acima.

O Ceará volta a campo neste sábado, contra o Grêmio. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Bragantino, por sua vez, enfrenta o Fluminense, no Maracanã, às 16h do domingo. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada do Brasileirão.