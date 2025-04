Neymar aproveita folga no Santos e acompanha vitória da Furia FC na Kings League Brasil

O camisa 10 do Peixe viu Jefferson, Leonardo 'Leleti' Garcia, João (contra) e Cris Guedes, de pênalti, marcarem para a Furia. Davi e Carlos marcaram para o adversário. Após a partida, Neymar saiu da arquibancada e foi cumprimentar os vencedores.

Sem Neymar, que está em processo de transição física após se recuperar de um edema na coxa esquerda, o Santos estreou no Campeonato Brasileiro, no último domingo, com derrota, de virada, por 2 a 1, diante do Vasco, em São Januário.

O Santos volta a campo no domingo, quando enfrenta o Bahia, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão, a partir das 20h30 (de Brasília). Enquanto a Furia tem compromisso na próxima segunda-feira, dia 7 de abril, contra o Nyvelados FC, às 21 horas, na Oreo Arena.