Memorial Tênis Brasileiro mostra história do esporte no país e recebe apoio da CBT

Walmor Elias, criador da MTB, agradeceu o apoio da CBT e relembrou a importância do Esporte Clube Pinheiros no tênis brasileiro. "O apoio da CBT ao Memorial, que finalmente foi confirmado, mostra que estamos no caminho certo para garantir a memória do nosso esporte. E foi justamente neste clube tradicional de São Paulo e que sediou grandes competições".

Criado em junho de 2023, o Memorial tem como principal objetivo preservar e divulgar a história do tênis no Brasil. São mais de 9.000 fotos, 700 painéis digitais e físicos, 700 vídeos. Além disso, conta com coleções de livros, revistas, publicações, filmes, álbuns, negativos, arquivos de promotoras, de eventos, vários itens históricos e alguns raros.

O encontro formalizou o regulamento do Hall da Fama do Tênis Brasileiro. O curador e ex-tenista, Luiz Mattar, disse que "depois de ouvir dezenas de sugestões, criou-se um ranking para todos os tipos de torneios, que definirão a pontuação necessária para ser indicado ao Hall da Fama do MTB".

Também transmitiram um vídeo homenageando grandes eventos de tênis no Pinheiros, com citações especiais aos nomes relevantes do clube neste esporte. Entre eles estavam Ingrid Metzner, Vera Cleto, Silvia Villari, Rúbio Rangel e Givaldo Barbosa.