Leandro Zago pede demissão do cargo de treinador do sub-20 do Santos

O Santos informou, nesta segunda-feira, que Leandro Zago, treinador do sub-20, pediu demissão. Desta maneira, Fabrício Monte, auxiliar técnico, assumirá a equipe no próximo desafio do Peixe pelo Brasileirão da categoria, diante do Palmeiras.

Contratado pelo Santos no final da última temporada, o técnico Leandro Zago chegou a comandar a equipe principal, já campeã, contra o Sport na última rodada da Série B.

No sub-20, foi eliminado nos pênaltis pela Ferroviária na Copinha, ainda na terceira fase. Pelo Brasileirão da categoria, Leandro Zago deixou o Alvinegro na terceira colocação, com sete pontos nos três primeiras rodadas.