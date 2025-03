Ídolo, Marcos questiona tom de Abel em coletiva após empate do Palmeiras, mas garante: "Ainda confio"

A coletiva do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, após empate sem gols com o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro viralizou com respostas ríspidas. Ídolo do clube, o ex-goleiro Marcos não gostou muito do tom do português e questionou se Abel estaria "cavando a saída" do Verdão. Após a repercussão de sua fala, Marcão garantiu que segue acreditando no trabalho de Abel e não acha que o ciclo se encerrou.

"Rapaz, será que já tá cavando a saída? Tá sem paciência, estúpido, deveria usar a coletiva pra explicar suas dificuldades pra gente, tem crédito, iríamos tentar entender seu lado, mas tá arrumando desculpa onde não tem, tá a tanto tempo no futebol e esqueceu que o ânimo do torcedor é o reflexo do que o time apresenta, conhecendo a casa, em vez de pacificar, vai arrumar mais problema!", comentou em uma publicação no Instagram que exaltava os feitos torcida nas conquista de Abel, após o treinador falar dos torcedores do Botafogo.