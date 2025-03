Gómez treina com o grupo, Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para estreia na Libertadores

Enquanto o meia Mauricio e o atacante Paulinho fizeram a primeira parte do trabalho com o elenco na função de curingas e depois cumpriram seus cronogramas de recuperação à parte com o Núcleo de Saúde e Performance. Eles se recuperam de cirurgias no ombro direito e na perna direita, respectivamente.

Já os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida do final de semana seguiram cronograma regenerativo na parte interna do centro de excelência. Os demais fizeram um trabalho técnico em campo reduzido e uma atividade tática com objetivos de saída de bola e marcação determinados pela comissão.

O Verdão terá mais duas sessões de treino antes do duelo e tenta recuperar seus lesionados para ganhar mais opções. Após a atividade da quarta-feira, a delegação viaja ao Peru, onde será a partida. Além de Sporting Cristal, estão no grupo do Palmeiras na Libertadores Bolívar e Cerro Porteño.