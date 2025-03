Giro NBA: com briga e sete expulsos, Timberwolves vencem os Pistons

Another W for the Dubs ?? pic.twitter.com/y69y9FUX97

Warriors atropelam os Spurs





O Golden State Warriors viajou ao Texas para enfrentar o San Antonio Spurs e não deu chances para o time da casa em uma vitória por 148 a 106. Esta foi a maior pontuação dos Warriors na temporada.

Logo no começo do jogo, o Golden State mostrou que não seria fácil para os Spurs. Nos primeiros quatro minutos, a vantagem já era de 13 pontos. Brandin Podziemski foi o cestinha do jogo com 27 pontos para os visitantes.