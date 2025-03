Garro explica drama antes de final e admite parar por tempo indeterminado para tratar dor no joelho

O meia Rodrigo Garro ficará fora dos jogos do Corinthians por tempo indeterminado. O craque do Alvinegro sofre com uma tendinopatia no joelho direito desde o ano passado e, mesmo assim, optou por se sacrificar em partidas importante do clube nesta temporada. Já sem o argentino, o Timão empatou em 1 a 1 com o Bahia neste domingo, pelo Brasileirão.

Garro teve uma pré-temporada diferente do restante do elenco corintiano em 2025. O meia ficou se tratando do problema no joelho e foi estrear no ano apenas no oitavo jogo do Corinthians no Paulistão. Até então, o argentino sentia dores, mas estava bem. Porém, pouco antes da grande final do estadual, Garro sentiu uma forte dor e quase ficou de fora da decisão.

"Estava me sentindo bem durante a semana. Foi a primeira vez que consegui completar uma semana treinando. Mas numa jogada senti como nunca antes. Falei: 'Cara, tenho que sair. Não consigo ficar de pé'. Eu não sabia como, mas sabia que teria que jogar na quinta. Saí e fiquei chateado, triste. Como todo mundo sabe eu não estou 100%. Comecei a colocar gelo, fiz com as pessoas do DM um tratamento para desinflamar", afirmou Garro, em entrevista à ESPN.