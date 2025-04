Franca atropela o Caxias do Sul e se isola na terceira posição do NBB

Com a vitória, o Franca se isolou na terceira posição, com 49 pontos. Por sua vez, o Caxias do Sul continua na 15ª colocação, com 40. Ambos os clubes estão na zona dos playoffs, mas só a equipe paulista já garantiu sua vaga. Das 18 equipes, 16 avançam às oitavas de final.

O Franca volta às quadras nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), quando enfrenta o União Corinthians, em casa. Já o Caxias do Sul recebe o Mogi no dia 9 de abril, às 20h.

O jogo

O duelo foi marcado pelo domínio do Franca, que abriu 31 a 14 logo no primeiro quarto. A dupla Charles Hinkle e Facundo Corvalan brilhou nos primeiros minutos de partida, contribuindo com dez pontos.

O Caxias do Sul não conseguiu responder no segundo quarto. A dominância do Franca continuou, com o protagonismo de Didi Louzada e George de Paula, que, combinados, marcaram 19 pontos. A vantagem do clube paulista chegou aos 34 pontos no fim do período (64 a 30).

Aproveitando a diferença para rodar o elenco, o Franca diminuiu o ímpeto. Com sete jogadores pontuando durante o terceiro quarto, o placar ficou mais elástico, com 92 a 43 para a equipe paulista.