Flamengo não encontra lesão em Léo Pereira e atualiza situação de Gerson e De Arrascaeta

O Flamengo se prepara para fazer sua estreia na Copa Libertadores nesta quinta-feira, contra o Deportivo Táchira, da Venezuela. O Rubro-negro divulgou, nesta segunda-feira, que o zagueiro Léo Pereira não teve lesão diagnosticada e atualizou a situação de Gerson e De Arrascaeta.

Autor do gol do Flamengo no empate em 1 a 1 diante do Internacional no último sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, Léo Pereira precisou ser substituído nos minutos finais, após levar uma pancada no joelho esquerdo.

Nesta segunda-feira, o zagueiro se reapresentou normalmente e um exame clínico não indicou lesão na região. O jogador participou de um trabalho regenerativo juntamente com os titulares do último sábado, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Flamengo.