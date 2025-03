Everton Ribeiro pede desculpa por expulsão contra o Corinthians: "Prejudiquei o time"

Nesta segunda-feira, Everton Ribeiro se desculpou pela expulsão contra o Corinthians, na estreia pelo Campeonato Brasileiro. O capitão do Bahia agradeceu pela "resiliência" dos companheiros de time e enfatizou a necessidade de "levantar a cabeça" por meio de post publicado em seu perfil no Instagram.

Aos seis minutos do segundo tempo, Everton Ribeiro cometeu falta em Talles Magno e recebeu o segundo cartão amarelo. O Bahia vencia o jogo pelo placar mínimo, mas não aguentou segurar o resultado com a desvantagem numérica e sofreu o empate do Corinthians, aos 45 da etapa final.

"Queria me desculpar pela expulsão de ontem, algo tão raro na minha carreira, mas que nunca deixa de me entristecer. É muito ruim sentir que prejudiquei o time. Peço perdão a toda a Nação Tricolor e aos meus companheiros, a quem agradeço também pela dedicação e resiliência mesmo com um homem a menos por quase todo o segundo tempo. Agora é levantar a cabeça, porque a temporada não nos dá tempo para lamentações", escreveu o jogador.