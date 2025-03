Djokovic perde final do Miami Open para Mensik e adia 100º título da carreira

"It hurts me to admit it but you were better!" ?@DjokerNole has high praise for @mensik_jakub_ ?@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/ELq9S0smjT

Além de duelar contra Mensik, Djokovic também teve que lutar contra um incômodo no olho neste domingo. Para ampliar a tensão, a final teve seu horário inicial adiado por conta da chuva que caiu em Miami.

O sérvio chegou à final após vencer os cinco primeiros adversários do torneio sem perder nenhum set. Antes da decisão, ele derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov na semifinal.

Já o tcheco se tornou o segundo atleta mais jovem a conquistar o Miami Open. Mensik levantou o troféu do torneio pela primeira vez em sua carreira.