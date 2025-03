CEO do Botafogo se desculpa após convidado provocar Palmeiras com faixa do Corinthians em jogo no Allianz

O empate sem gols entre Palmeiras e Botafogo, no último domingo, rendeu uma polêmica fora das quatro linhas. Um convidado do time carioca posou com uma faixa de campeão paulista do Corinthians, título vencido em cima do Alviverde na última semana, dentro do Allianz Parque, palco do jogo.

Após a atitude viralizar, o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, se desculpou com a presidente Leila Pereira e com os palmeirenses pela atitude do convidado.

O dirigente botafoguense publicou, em seu perfil no Instagram uma foto ao lado da presidente do Verdão junto com esse convidado, que posteriormente, no camarote destinado á comitiva do Botafogo, posou com a faixa do Timão e escreveu "chora", provocando a torcida palmeirense.