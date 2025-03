Botafogo anuncia contratação de Mastriani, ex-Athletico-PR e América-MG

Nesta segunda-feira, o Botafogo anunciou a contratação do uruguaio Gonzalo Mastriani, ex-Athletico-PR e América-MG. O atacante de 31 anos assinou um vínculo com empréstimo até o fim de 2025, com a opção de compra no final da temporada.

Formado nas categorias de base do Cerro, do Uruguai, o jogador passou por alguns clubes europeus entre 2013 e 2015 , como o Parma e o Crotone, da Itália, e o Gorica, da Eslovênia. Também jogou no futebol mexicano, defendendo o Tampico Madero e Alebrijes Oaxaca.