Bidon domina meio de campo em empate do Corinthians com Bahia na estreia do Brasileiro

Na estreia do Brasileirão, o Timão empatou com o Bahia fora de casa.

Bahia 1 ? 1 Corinthians

Além do passe para o tento, Bidon dominou o meio de campo. O garoto completou 92% dos passes que tentou (67/73), liderou o jogo em ações com a bola (94) e ganhou sete dos 15 duelos que disputou no chão. Os números são do SofaScore.

No segundo tempo, Hernández entrou no lugar de Yuri Alberto e, nos acréscimos, trouxe o empate para os paulistas. O atacante marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra, precisando apenas de duas finalizações.