Bidon avalia disputa no meio-campo do Corinthians e comenta futuro: "Tenho que pensar aqui"

"Ah, sempre que você é titular e acaba saindo do time, a gente sempre continua trabalhando para sempre buscar estar no alto nível. Acredito que para mim não foi diferente. Fui para a Seleção (sub-20), voltei, fui titular em alguns jogos e depois fui para o banco. Continuei treinando do mesmo jeito, firme, para quando a oportunidade aparecesse, que foi o caso de hoje. Acredito que pude corresponder bem com uma assistência e isso é muito bom para mim e também para o grupo, pelo jogo que conseguimos fazer e buscar esse ponto fora de casa", afirmou o jogador na zona mista.

O meio-campista de 20 anos também foi questionado sobre uma possível saída do Corinthians após realizar o sonho de ganhar um título com o profissional. O atleta disse que tal possibilidade "nem passou pela cabeça" e comentou seu futuro no futebol.

"A gente sempre fica muito feliz com o título, mas acredito que nem passou isso pela minha cabeça. Só comemoramos bastante o título e descansamos, porque sabíamos que tinha uma pedreira hoje pela frente, e quarta-feira já tem jogo. Não tem nem o que ficar pensando nisso, deixamos isso para quem tem que resolver lá fora. Estou muito feliz de poder ter realizado esse sonho, de ganhar esse título pelo Corinthians. Acredito que é isso, tenho que pensar aqui e quem está de fora é que tem que resolver isso", ponderou o volante.

Bidon ainda destacou a felicidade em ver Héctor Hernández marcar seu primeiro gol com a camisa do Corinthians e valorizou o ponto conquistado pela equipe em Salvador.

"Ficamos muito felizes quando um companheiro dá a volta por cima. Ele não estava tendo tantas oportunidades, mas acabou entrando, conseguiu ajudar a equipe com um gol, e ficamos muito felizes com isso também. Foi uma partida muito difícil no primeiro tempo, mas acabou que eles tiveram um jogador expulso e a gente soube lidar muito bem com isso. Conseguimos buscar esse ponto importante fora de casa", finalizou o jovem.

Com Bidon à disposição, o Corinthians, agora, retorna suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Pelo Grupo C, o Timão recebe o Huracán-ARG, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.