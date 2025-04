Banana é atirada no banco do Sport em jogo contra o Inter; clube vê atitude racista e faz B.O

O Sport Club do Recife vem a público repudiar, veementemente, a atitude covarde e racista de um torcedor do Sport Club Internacional, que arremessou uma banana em direção ao banco de reservas rubro-negro durante a partida do Campeonato Brasileiro Feminino, nesta segunda-feira... pic.twitter.com/sVqPnxf0ab

? Sport Club do Recife (@sportrecife) March 31, 2025

"Esse ato repugnante é uma clara manifestação de racismo e intolerância, e não pode ficar impune. O Sport Club do Recife não tolera qualquer forma de discriminação ou preconceito e exige a punição exemplar do responsável", segue o comunicado.

As câmeras da TV Brasil, emissora que transmitiu a partida, flagraram a situação. As imagens mostram a quarta árbitra Andressa Hartmann recolhendo a banana após reclamação das jogadores do Sport. A árbitra Cássia França de Souza relatou o caso em súmula.

"Fui informada após a finalização da partida pela quarta arbitra e pela atleta n°18 sra. Layza Alves da equipe Sport Club do Recife que depois do gol de empate da equipe visitante, foi arremessado uma banana e casca de banana em direção ao banco de reservas da equipe do Sport Club do Recife, alegando que as mesmas foram jogadas por parte da torcida do Sport Club Internacional que se encontrava atrás do banco de reservas da equipe visitante. Os objetos arremessados foram entregues para a quarta árbitra, o qual segue foto em anexo", escreveu a árbitra no documento.