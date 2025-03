Auxiliar vê Corinthians preparado e descarta priorizar torneios: 'Aqui não tem como'

Com time alternativo, o Corinthians arrancou um empate contra o Bahia e agradou o auxiliar Emiliano Díaz, que se mostrou feliz com o elenco que tem em mãos.

"Estamos muito felizes pelo elenco que temos. Nós tivemos viagem, viemos da final. Não tivemos tempo para trabalhar. E com tão pouco tempo de trabalho, o grupo fez o segundo tempo que fez. A verdade é que é incrível, porque estamos muito felizes com o plantel que temos. Vamos brigar como sempre fazemos. Vamos olhar todos os jogos com a mesma responsabilidade, porque o elenco está preparado. Todos os que estão aqui dentro estão preparados para jogar. Da mesma forma tática, da mesma forma física, da mesma forma mental. Acho que estou muito feliz com o elenco que temos", valorizou o filho de Ramón.

Emiliano também explicou o porquê de Igor Coronado ter iniciado a partida como reserva. O auxiliar destacou a concorrência saudável por uma vaga no time titular, algo que geralmente acontece em elencos qualificados - como colocado acima pelo argentino.