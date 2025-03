Arteta confirma retorno de Bukayo Saka para duelo do Arsenal contra o Fulham pelo Campeonato Inglês

Na temporada, Saka tem nove gols e 13 assistências, em 24 jogos. Somente no Campeonato Inglês, foram 16 partidas, cinco bolas na rede e dez passes para gol. Inclusive, o jogador é o vice-líder em assistências na competição, empatado com Mikkel Damsgaard (Brentford) e Antonee Robinson (Fulham) e atrás apenas de Mohamed Salah (Liverpool), com 17.

Mikel provides an update on Saka, Calafiori and Timber ?

Bukayo Saka ainda retorna em um momento importante da temporada do Arsenal. Além da reta final do Campeonato Inglês, o clube disputa as quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. O jogo de ida está marcado para o dia 16 de abril, às 16 horas, no Santiago Bernabéu.

"É outra arma enorme que temos com ele. Sabemos o impacto que ele tem no time e o quão importante seu papel e sua contribuição são para o nosso sucesso. Então, é ótimo tê-lo de volta. É a energia que ele transmite. Ele perdeu a coisa que ele mais ama na vida, que é estar perto do time, jogar, treinar e competir no mais alto nível. O fato de ele ser capaz de voltar na parte mais importante da temporada obviamente é um grande incentivo para ele e para o time também", acrescentou Arteta, que ainda não descartou a possibilidade de Saka começar entre os titulares: "Veremos isso amanhã".