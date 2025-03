Após virada do Vasco sobre o Santos, Fábio Carille revela conversa com os jogadores no intervalo

Depois do Santos abrir o placar com Álvaro Barreal, ainda no primeiro tempo, o Vasco buscou a virada no segundo tempo. Nuno Moreira empatou, aos oito minutos, e Pablo Vegetti garantiu a vitória do Vasco, aos 33. Com isso, a equipe carioca começa o Brasileirão na 3ª posição, com seus três primeiros pontos conquistados. Por outro lado, o Santos ocupa a 18ª posição.

Carille ainda falou sobre o apoio da torcida nas arquibancadas de São Januário. Os torcedores, que esgotaram os ingressos para o duelo, protestaram contra o time durante o primeiro tempo, enquanto o Santos ainda vencia.

"Me preocupou muito depois que tomou o gol, porque a gente começou a errar muito. Temos que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiem o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Que venha e apoie, porque a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando. Foi fundamental o torcedor vir nos apoiar, nos ajudar, mas é algo que eu peço aqui: ajude até nos momentos difíceis. É o 12º jogador. Eu sei o quanto é ruim jogar aqui com a torcida a nosso favor. Já passei essas experiências algumas vezes como auxiliar, como técnico e até mesmo como jogador", finalizou Carille.

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Melgar, do Peru, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, no Estádio Monumental Virgen de Chapi.