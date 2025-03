Após empate com o Bahia, Corinthians inicia preparação para estreia na Sul-Americana

Após arrancar um empate em 1 a 1 com o Bahia neste domingo, em Salvador, o Corinthians começou nesta segunda a se preparar para sua estreia na Copa Sul-Americana, contra o Huracán-ARG. A delegação do Timão desembarcou em São Paulo na madrugada desta segunda, logo após o duelo diante dos baianos pelo Brasileirão.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no jogo realizaram um trabalho regenerativo no CT Dr. Joaquim Grava. Os demais jogadores do elenco alvinegro treinaram no campo sob o comando do treinador Ramón Díaz e sua comissão técnica.

Após a conquista do Paulistão na última quinta-feira, o Corinthians foi a campo com uma escalação bastante modificada, repleta de atletas considerados reservas, diante do Bahia. A tendência é que os titulares retornem para o jogo contra o Huracán-ARG.