André Jardine celebra 100 jogos pelo América do México: "Orgulho do que estamos construindo"

Com uma atuação de gala, o tricampeão América do México derrotou o Tigres por 3 a 0 na noite deste sábado, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Mexicano que marcou o 100º jogo do técnico André Jardine no comando dos americanistas.

Com a vitória, o time do brasileiro manteve a liderança do Clausura 2025, com 30 pontos e apenas oito gols sofridos na campanha, que pode valer à equipe o tetracampeonato ainda inédito em sua história.

Desde junho de 2023 no comando do América, Jardine já é o treinador mais vencedor dos 108 anos de história do clube, com seis títulos conquistados no período: três Campeonatos Mexicanos consecutivos, uma Supercopa MX, um Campeón de Campeones e uma Campeones Cup, conquistada diante do Columbus Crew, vencedor da última edição da MLS. Agora, em 100 partidas oficiais no comando do clube da capital mexicana, Jardine tem 66% de aproveitamento, com 57 vitórias e apenas 16 derrotas, com 190 gols marcados e só 91 sofridos.