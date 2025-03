Anderson Varejão participa de ação com jovens no Rio de Janeiro

No último domingo, Anderson Varejão, ídolo do Cleveland Cavaliers e da Seleção Brasileira de Basquete, participou do projeto Mudando o Placar, em uma Clínica Jr. NBA. Atendendo 150 crianças e jovens, a ação promoveu aulas de basquete no Complexo Esportivo da Rocinha, em São Conrado, zona Sul do Rio de Janeiro.

Com Varejão, cerca de 50 meninos e meninas participaram da atividade, ministrada por Daniel Soares, diretor de Operações de Basquete da NBA América Latina. Essa foi a abertura de uma série de ações do time norte-americano no Brasil.

"É sempre muito bom ter esse contato com a garotada, é uma energia muito bacana. Ver o brilho nos olhos deles, a paixão pelo esporte, a felicidade deles em estarem junto, aprendendo e se divertindo, tudo isso é muito legal. Temos que dar oportunidade para eles, para interagirem, para criarem novos laços de amizade, aprenderem uns com os outros. Basquete não é só bola e jogo, é um caminho importante para transformação e formação. Falei 'aproveitem cada momento, divirtam-se muito e sigam apaixonados pelo esporte'", comentou o jogador de basquete.