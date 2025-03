Ancelotti sobre Endrick: 'Se quer estar no Real, é normal ficar um pouco no banco'

Endrick deve ganhar minutos amanhã, pela semifinal da Copa do Rei, mas o técnico Carlo Ancelotti não mudou de ideia sobre o brasileiro ser um reserva do ataque merengue. Segundo o italiano, "se você quer estar no Real Madrid, é normal ficar um pouco no banco".

"Ele não está preocupado. Está feliz, trabalhando duro. Quando puder, dou minutos a ele. Ele sempre aproveitou. Eu o vejo tranquilo. Amanhã ele terá uma chance porque foi muito bem na Copa do Rei", disse o treinador italiano.

"Depende de muitas coisas. Além da competição, não falta nada. É uma questão de competição. Temos jogadores de altíssima qualidade. Acho que a história deste clube mostra que muitos titulares ficaram no banco por muito tempo. Vinicius, por alguns anos, Rodrygo, Valverde, Camavinga. Se você quer estar no Real Madrid, é normal ficar um pouco no banco", finalizou.