Análise: Santos apresenta competências individuais, mas ainda indica irregularidades claras

Por: Murilo Gomes

O Santos estreou no Campeonato Brasileiro com uma derrota amarga contra o Vasco por 2 a 1. De virada, o Peixe viu o Cruzmaltino crescer no segundo tempo e criar as melhores chances para sair com os três pontos do Estádio São Januário.

O principal ponto negativo do Santos foi a oscilação. O Alvinegro Praiano começou a partida mal, mas - após falha defensiva do Vasco - inaugurou o marcador. Após o gol, o Peixe teve o controle do jogo e não deu espaço ao time mandante tentar reagir e trabalhar a bola com eficiência. Destaque a Tiquinho Soares, que funcionou muito bem como um pivô e foi o responsável por dar o passe para Barreal, estreante na equipe titular, ir às redes.