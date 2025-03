Abel vê "rotas de ataque bem definidas", mas cita ponto para Palmeiras melhorar

Apesar disso, Abel admitiu que os jogadores têm um ponto especifico a melhorar. O treinador quer ver o seu time agredindo mais as costas dos adversários, algo que o Botafogo fez com frequência durante o empate deste domingo.

"As vezes é preciso atacar a profundidade das costas do nosso adversário. Eles fizeram isso muito bem quando pressionávamos. Está faltando um pouco disso na nossa equipe. Está faltando correr para as costas, não só o jogador que está com a bola, mas sobretudo os que não tem, fazer o movimento de facão, nas costas dos rivais. Estamos fazendo ao contrário. Isso tem relação ainda com a final que perdemos, há três dias, pelo nosso estado anímico. Temos que trabalhar. É ter consistência e resiliência", analisou.

O Verdão volta as suas atenções agora para a Libertadores. O time visita o Sporting Cristal-PER na quinta-feira, às 19 horas (de Brasília).

Já o próximo desafio do Alviverde pelo Brasileirão será no domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 18h30. O Glorioso encara o Juventude, no Nilton Santos, às 21 horas do sábado.