Abel compara Vitor Roque a início de Mbappé no Real Madrid: 'zero gols em sete jogos'

Vitor Roque ainda não desencantou pelo Palmeiras, e o técnico Abel Ferreira saiu em defesa do camisa nove após o empate sem gols com o Botafogo. O português destacou que o jogador está há pouco tempo no clube paulista e comparou com o início de Mbappé no Real Madrid.

"O Vitor Roque está aqui há um mês. Vocês lembram o começo do Mbappé no começo do Real? Ele fez zero gols em sete jogos. Vamos continuar trabalhando", disse Abel.

Mbappé, na verdade, ficou no máximo quatro partidas sem marcar pelo clube espanhol. O astro francês, porém, passou por um período de turbulência em fevereiro, quando marcou apenas um tento em sete compromissos.