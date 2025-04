Abel cita gratidão e se retrata por fala sobre torcida do Palmeiras: "Lamento profundamente"

Uma declaracao do técnico Abel Ferreira após o empate contra o Botafogo, registrado na tarde de domingo, repercutiu negativamente entre a torcida do Palmeiras. Na noite desta segunda-feira, por meio de seu perfil no Instagram, o treinador português decidiu se retratar.

Durante o jogo disputado no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a torcida botafoguense respondeu uma provocação dos palmeirenses com gritos de: "É campeão!". Em sua entrevista após a partida, Abel Ferreira citou o episódio.

"Viram eles cantando 'somos campeões, somos campeões'? Por acaso, nos dois anos em que fomos campeões, nunca vi os nossos torcedores ao longo do ano cantando isso", afirmou o treinador, campeão brasileiro nas temporadas de 2022 e 2023 no comando do Palmeiras.