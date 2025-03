Weverton lamenta empate do Palmeiras em estreia e alerta: "Temos muito a melhorar"

O Palmeiras ficou no 0 a 0 com o Botafogo, neste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Decisivo, o goleiro Weverton celebrou o fato de não ter sofrido gol, mas lamentou empate no Allianz Parque, especialmente após o tento perdido por Flaco López no fim.

"Feliz com a atuação e em não sofrer gol. Mas obvio que nosso objetivo era a vitória. Era importante começar bem, somar pontos, ainda mais em casa. É uma competição de regularidade. Infelizmente não conseguimos. Tivemos a boa do jogo. Faz parte. Temos muito a melhorar. Sabemos que tem coisas a se fazer ainda. É uma mudança grande. Muitos jogadores chegando. É difícil O Botafogo também é um time grande e vai brigar pelo título", disse à TV Globo.

Com o resultado, o Verdão soma um ponto. Os paulistas aparecem, momentaneamente, em nono lugar.