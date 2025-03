Vojvoda revela estratégia do Fortaleza contra o Fluminense e projeta estreia na Libertadores

O Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0 neste sábado, no Castelão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda comemorou o resultado e revelou sua estratégia para o confronto.

"Nossa estratégia era ter muita força no meio e nos defender bem. Assim, procurei jogadores que sabia que teriam uma boa atuação. Talvez o Mano Menezes não pensasse que eu entraria com Pikachu e Marinho, mas observei que Pikachu correspondeu no último jogo, além da boa fase do Marinho", disse Vojvoda.