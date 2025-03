Técnico do São Paulo questiona pedido por maior uso da base: "Não é normal"

"É impossível que Calleri ou André possam ter sequência de jogo durante toda a temporada. Sempre há cartões, lesões. Vai ter espaço para todos mostrarem seu futebol. Mas, a prioridade sempre será Calleri e André Silva, se estiverem bem", pontuou.

Apesar de entender que somente o Palmeiras se arrisca lançando jovens jogadores com frequência por ter o mesmo treinador há muitos anos, Zubeldía, se acompanhou o que foi feito no São Paulo nas temporadas passadas, deveria saber que o uso regular de garotos da base é, de fato, uma cultura no São Paulo, cada vez mais dependente das joias de Cotia para se manter competitivo e também lucrar com a venda de atletas.

"De todos os times grandes, por aqui não é tão anormal terminar o jogo com meninos. Durante a semana falei sobre isso. O elenco é curto porque tínhamos que dar lugar aos jovens da base. Hoje, no primeiro jogo do Brasileirão, entraram dois que tinham que resolver um resultado. Quantos meninos os outros times colocam para ganhar um jogo? Isso é trabalho, tempo, e não é fácil", concluiu Zubeldía.