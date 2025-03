São Paulo ganha folga antes de focar em estreia na Libertadores

O elenco do São Paulo ganhou o domingo de folga após o empate sem gols com o Sport, no último sábado, no Morumbis, pela estreia no Campeonato Brasileiro. O dia livre para jogadores e comissão técnica já estava previsto antes do confronto com o Leão.

Desta forma, o Tricolor terá dois dias de preparação para encarar o Talleres, na próxima quarta-feira, em Córdoba, na Argentina, pela estreia na Copa Libertadores.

O São Paulo integra o Grupo D do torneio continental, ao lado de Talleres, da Argentina, Libertad, do Paraguai, e Alianza Lima, do Peru.