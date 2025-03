São Paulo empata com Cruzeiro e perde 100% no Brasileiro feminino

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro neste domingo, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O destaque ficou por conta de Camilinha, que abriu o placar para o Tricolor, mas acabou também marcando um gol contra que garantiu o empate ao adversário.

Com o resultado, o São Paulo perdeu a chance de manter 100% de aproveitamento no Brasileirão feminino. Após bater o Flamengo e o Instituto 3B, da Amazônia, a equipe tricolor desta vez acabou tendo de se conformar com o empate.

O jogo

O São Paulo abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Após cruzamento da esquerda, a defesa do Cruzeiro rebateu e a bola sobrou na entrada da área, onde Camilinha dominou e bateu firme, sem chances para a goleira adversária.