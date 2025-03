Sabalenka vibra com título em Miami e recebe elogios de Pegula

Aryna Sabalenka continua em grande fase no circuito feminino de tênis e comemorou neste sábado o título do WTA 1000 de Miami. Rival da bielorrussa na final, a norte-americana Jessica Pegula não conteve os elogios ao falar da tenista número um do mundo.

Em 2025, Aryna Sabalenka alcançou sucesso nos principais torneios. Ela também foi vice-campeã do Australian Open e do WTA 1000 de Indian Wells.