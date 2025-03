Roger Machado aprova empate do Internacional contra o Flamengo

Roger Machado elogiou, sobretudo, a postura tática do Internacional. No entanto, com um pouco mais de capricho nas ações ofensivas, ele considera que o time alcançaria um resultado melhor no Maracanã.

"Fomos muito bem na questão estratégica. Tecnicamente, tomamos algumas decisões que nos impediram de progredir no campo", afirmou Roger Machado.

O Internacional volta a jogar na quinta-feira contra o Bahia, em Salvador. Será o primeiro desafio das duas equipes na fase de grupos da Copa Libertadores da América 2025.