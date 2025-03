Rodada NBA: Com grande atuação de Reaves, LeBron e Doncic, Lakers batem os Grizzlies

Com um belo espetáculo coletivo, o Los Angeles Lakers venceu o Memphis Grizzlies por 134 a 127 neste sábado, pela temporada regular da NBA. A vitória da franquia da Califórnia foi decidida após um show de Austin Reaves, LeBron James e Luka Doncic, que juntos somaram 85 pontos.

O cestinha foi o armador Austin Reaves, com 31 pontos e oito assistências. Doncic flertou com o triplo-duplo, com 29 pontos, oito rebotes e nove rebotes. Por fim, LeBron fez 25 pontos. Do lado dos Grizzlies, Desmond Bane fez os mesmos 29 de Doncic.