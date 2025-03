Ramón se diz satisfeito com empate, e auxiliar tranquiliza sobre Yuri Alberto: "Está bem, só cansado"

Auxiliar técnico do Corinthians, Emiliano Díaz também aprovou o desempenho alvinegro no empate deste domingo. O argentino relembrou o pouquíssimo tempo de preparação do elenco, que realizou apenas um treino após a conquista do Paulista, e reconheceu o esforço de seus atletas.

"Acho que foi uma das situações mais difíceis que vivemos. Temos que agradecer ao grupo, porque era muito difícil. Tivemos somente um treino tático, que tampouco foi de alta intensidade. Acho que por isso também nos custou o primeiro tempo, porque foram um pouco superiores a nós, mas não tiveram tantas chegadas", analisou o auxiliar.

"É muito difícil, porque fizemos tudo o que pudemos antes de um jogo tão importante. Feliz pelo grupo, que soube reagir no momento justo. Eles (Bahia) também vinham de ficar uma semana sem jogar, nós jogamos outro dia, mal descansamos, com a viagem em cima da hora. Temos que parabenizar o grupo pelo esforço que fizeram", completou.

Emiliano também tranquilizou a Fiel Torcida sobre a situação de Yuri Alberto. Jogador de linha com mais minutos pelo Timão na temporada, o camisa 9 foi titular novamente, mas deixou o campo no intervalo e foi flagrado fazendo uma bolsa de gelo no banco de reservas do time.

"Yuri vinha de disputar dois jogos de alta intensidade. Yuri está bem, tem dores que são normais, ele só estava muito cansado. Foi uma troca que fizemos porque queríamos pressionar um pouco mais em cima, lateral com lateral, e acho que começamos a encaixar bem a pressão no segundo tempo. Quando encaixamos, recuperamos o campo rival. Depois, quando eles têm um a menos, tivemos que trocar novamente. Estou muito feliz, porque a equipe entendeu o momento do jogo. Não é fácil jogar em dois sistemas diferentes em 90 minutos, o grupo entendeu bem. Agora, está tudo bem", explicou.

Com o resultado contra o Bahia, o Alvinegro paulista somou seu primeiro ponto na disputa do Brasileirão. Neste momento, o time corintiano ocupa a sexta colocação na tabela de classificação.