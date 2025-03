Ramón poupa titulares, e Corinthians terá time reserva para estreia contra o Bahia; veja escalações

A escalação do Corinthians, então, tem: Matheus Donelli; Léo Maná, André Ramalho, Cacá e Hugo; Maycon, Alex Santana e Breno Bidon; Romero, Talles Magno e Yuri Alberto.

Do outro lado, o Bahia do técnico Rogério Ceni está escalado com força máxima para tentar garantir os primeiros três pontos em casa na Série A.

O Bahia está escalado da seguinte forma: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

Atuais campeões estaduais, Bahia e Corinthians se enfrentam logo mais, às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).