Porto vence o Estoril e se mantém na briga pela Liga dos Campeões

Pela 27ª rodada do Campeonato Português, o Porto venceu o Estoril por 2 a 1, neste domingo. Os gols da vitória da equipe visitante foram marcados por Omorodion e Rodrigo Mora. Begraoui diminuiu para os donos da casa.

Com a vitória, os Dragões alcançaram a terceira posição na competição, com 56 pontos, seis a menos que o vice-líder Benfica, o primeiro time da zona de classificação para a Champions League. O Estoril é o nono colocado com 36 pontos conquistados.

Pela próxima rodada da Liga Nacional, o Porto terá o clássico diante do Benfica, no domingo. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão. Já o Estoril visita o AVS no Estádio Clube Desportivo das Aves, na sexta-feira, às 16h15, também pelo Português.