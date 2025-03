Poder de reação aumenta confiança do Osasco nas quartas da Superliga

Um ginásio José Liberatti lotado viu o Osasco São Cristóvão Saúde mostrar personalidade para abrir o playoff das quartas de final da Superliga feminina 24/25 com vitória. As comandadas do técnico Luizomar bateram o Sesc RJ Flamengo, de virada, por 3 sets 1, parciais de 22/25, 25/20, 25/17 e 25/16, em 1h52min na noite deste sábado (29), diante de 4 mil pessoas.

"Esse foi um resultado importante, especialmente da forma como soubemos reagir. Ainda falta uma vitória, mas foi um passo importante", disse a central Larissa, eleita a melhor em quadra.