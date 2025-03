Palmeiras larga no Brasileirão empatando com o Botafogo e é vaiado no Allianz

No fim, o Botafogo ainda teve mais duas chances para abrir o placar. Com o relógio marcando 45, Savarino arrematou de fora e parou em Weverton. Instantes depois, o goleiro brilhou mais uma vez, novamente em conclusão do atacante, após jogada construída em rápido contra-ataque.

O segundo tempo começou ainda mais morno. O Palmeiras dominou a posse de bola, mas seguiu sofrendo com a falta de criatividade. Não à toa, a primeira finalização da etapa final saiu após um vacilo dos rivais. Com 14 minutos, Veiga recuperou a posse já no campo de ataque e chutou sem força para a defesa de John.

O Botafogo, por sua vez, seguiu explorando os contra-ataques. Aos 19, Savarino teve uma ótima chance de marcar. O atacante saiu com muita liberdade pela direita, porém adiantou demais a bola e perdeu para Weverton. Mais tarde, Igor Jesus recebeu cruzamento na área e bateu por cima.

Com 28 minutos, foi a vez do Verdão perder uma chance clara. Vitor Roque apareceu sozinho na área após lançamento e cabeceou sem direção.

Já aos 42, Flaco López teve a melhor chance do jogo. O atacante invadiu a área sozinho, cara a cara com John, mas finalizou em cima do goleiro, que evitou o gol. No rebote, o botafoguense ainda defendeu mais uma. Assim, o jogo terminou empatado.

FICHA TÉCNICA