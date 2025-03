Palmeiras busca vencer Botafogo pela primeira vez desde virada histórica

Porém, desde então, o Botafogo tem se dado melhor nos confrontos contra o Palmeiras. No total, foram quatro jogos, com três vitórias dos cariocas e um empate.

Prontos para o primeiro desafio do @Brasileirao 2025! Leia os detalhes dos ajustes finais pro confronto de amanhã ? https://t.co/OUYAUk2ZOy pic.twitter.com/RhA1WKEbI5

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 29, 2025

Pelo Brasileirão de 2024, no qual o Botafogo sagrou-se campeão e o Palmeiras ficou com o vice, o Glorioso venceu dos dois jogos. No primeiro turno, pela 17ª rodada, os cariocas venceram por 1 a 0, no Nilton Santos e, no returno, pelo 36º compromisso, triunfaram por 3 a 1, no Allianz Parque.

As duas equipes também travaram duelo válido pelas oitavas de final na Libertadores. O campeão Botafogo despachou o Palmeiras pelo agregado de 4 a 3, com uma vitória por 2 a 1 no Rio de Janeiro e um empate suado de 2 a 2 em São Paulo.