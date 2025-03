Organizada do Palmeiras pede silêncio a Leila, critica Abel Ferreira e cobra conselheiros

O técnico Abel Ferreira também foi citado na nota. Apesar do currículo vitorioso na equipe, o treinador foi lembrado de que "nem o maior treinador da nossa história é maior do que o Palmeiras".

"O Palmeiras não começou com você. Já éramos os maiores campeões do Brasil antes da sua chegada.

Os torcedores também criticaram o destempero do português à beira do campo. Na última quinta-feira, no vice do Campeonato Paulista, Abel foi expulso durante o segundo tempo.

"A torcida não precisa de lições sobre como torcer. A arquibancada sabe quando apoiar e quando cobrar. Então, concentre-se no que realmente importa. Seu descontrole no banco reflete no campo - e isso tem custado caro", escreveram.